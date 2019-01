OL : Le joueur parfait pour l'OL au mercato, c'est indiscutablement lui

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’Olympique Lyonnais évolue dans un système en 3-4-3. Un nouveau dispositif qui réussit bien aux hommes de Bruno Genesio, dont les résultats sont satisfaisants ces dernières semaines. Le problème pour le coach rhodanien, c’est que son effectif n’est pas vraiment taillé pour ce système. En effet, les défenseurs centraux ne sont pas légions dans le Rhône, ce qui pourrait pousser Jean-Michel Aulas à recruter à ce poste durant le mercato hivernal. Reste à savoir qui est disponible, mais surtout qui a le profil. Car pour évoluer dans ce dispositif tactique, mieux vaut être rapide, en plus d’avoir une carrure qui en impose.

Ainsi, France-Football s’est amusé à dresser une liste de potentiels renforts pour l’OL en défense cet hiver au mercato. Et selon le média, c’est indiscutablement Eliaquim Mangala qui présente le profil parfait pour les Gones. « Pas question cette fois d'aller chercher un jeune prometteur, il faut trouver un joueur expérimenté, capable de s'acclimater rapidement à la Ligue 1. Celui qui coche le plus de cases, c'est Eliaquim Mangala. Le défenseur, très physique et excellent dans le jeu aérien, ne joue quasiment plus à Manchester City et par conséquent ne coûtera pas cher à l'OL. Des alternatives existent mais elles seront plus onéreuses : Joris Gnagnon, Joao Miranda, Marcos Rojo ou même Medhi Benatia, si ce dernier voulait bien revenir en France » explique le média. Dans l’optique de se renforcer en défense, l’OL s’est également renseigné sur Daniele Rugani, au même titre que Marseille. Reste à savoir si l’état-major de l’actuel 3e de Ligue 1 se décidera à passer à l’offensive.