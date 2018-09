OL : Le genou de Fékir va bien, merci pour lui

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L’Olympique Lyonnais, qui présente un nombre assez incroyable de jeunes talents dans son équipe, se savait observé à l’occasion de ce match en Angleterre.

Si de nombreux joueurs ont tapé dans l’œil, le public anglais suivait avec attention la performance de Nabil Fékir, tout proche de signer à Liverpool avant que son transfert ne capote à la dernière seconde en raison d’une visite médicale jugée pas totalement satisfaisante.

Et après la rencontre, les avis étaient unanimes en ce qui concerne le capitaine lyonnais, qui a sorti un gros match dans l’intensité et dans la justesse, à l’image de son but marqué presque tout seul face à la défense de Manchester City. Les fans anglais, avec leur traditionnel humour pince sans rire, ont en tout cas fait remarquer que, sur sa glissade de célébration de son but, les genoux de Fékir avaient l’air en très bon état.

Should Fekir really be sliding on them knees 🤔 pic.twitter.com/UdtHhLf45g — Mally ✨ (@mally_x) 19 septembre 2018

When you realise Fekir’s knee isn’t made of cheese.... pic.twitter.com/bPaA2MOHuc — Ben Webb (@BenWebbLFC) 19 septembre 2018