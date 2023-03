OL : Le coup tactique de Blanc, Courbis ne valide pas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La demi-finale de la Coupe de France entre l’OL et Nantes approche et les doutes sont nombreux pour Laurent Blanc à Lyon.

Ce week-end, une répétition générale de cette demi-finale de la Coupe de France avait lieu en championnat au Groupama Stadium avec le match entre l’Olympique Lyonnais et Nantes. Un match qui ne va pas vraiment rassurer le club rhodanien avant la demi-finale à La Beaujoire car le nul (1-1) n’a pas été porteur de beaucoup d’espoirs, y compris dans le contenu de la rencontre. Sur l’antenne de RMC, Rolland Courbis a évoqué cet objectif de la fin de la saison de l’équipe de Laurent Blanc. Et pour l’ancien entraîneur du Stade Rennais et de Montpellier, il y a franchement de quoi être inquiet lorsque l’on est un supporter de l’OL car pour le moment, Laurent Blanc n’arrive absolument pas à trouver la formule. Va-t-il y arriver avant la demi-finale contre Nantes ? C’est à espérer mais pour Rolland Courbis, le coach lyonnais est face à un chantier de taille et rien ne dit qu’il trouvera la solution dans les temps.

L'OL outsider contre Nantes en Coupe de France ?

« Dembélé, Aouar et Thiago Mendes, ce sont des joueurs qui ne sont à Lyon plus que physiquement et contractuellement. Mais psychologiquement, ils sont déjà ailleurs. Leur séjour à l’OL aura été avec des hauts et des bas et là cela se termine avec des bas. Ce qu’il faut maintenant, c’est se pencher sur ce groupe de joueurs avec la possibilité de gagner la Coupe de France. Pour la gagner, il va falloir être très bon à Nantes car ce ne sera pas simple du tout. On voit dans cette équipe lyonnaise qu’il y a des choses très moyennes. Blanc doit se servir des matchs de championnat pour préparer la Coupe de France. La question que je me pose, c’est est-ce que Blanc a trouvé la bonne formule et la bonne organisation pour cette équipe ? Pour le moment, si la bonne formule c’est un 4-4-2 avec des attaquants qui sont moyens et peu complémentaires, je ne sais pas pour moi il y a débat » a analysé Rolland Courbis, pas vraiment optimiste pour la suite des évènements à l’Olympique Lyonnais, où tout semble beaucoup trop dépendre d’un seul joueur en la personne d’Alexandre Lacazette. Or, aussi talentueux soit-il, l’international français ne pourra pas qualifier l’OL à lui tout seul en finale de la Coupe de France.