OL : Le comportement honteux des joueurs d'Everton à Lyon

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais a confirmé sa bonne forme en disposant assez logiquement d’Everton, dans un match qui s’est décanté en deuxième période. Mais avant cela, la rencontre a été marquée par la sérieuse blessure de Cuco Martina, qui est mal retombé après un duel avec Maxwel Cornet, et a quitté la pelouse en très mauvaise posture, sur une civière, après de longues minutes d’immobilisation. Et pendant tout ce temps, un comportement a tout de même choqué les observateurs.

Aucun joueur d’Everton n’est venu aux nouvelles de son coéquipier, tandis que les joueurs lyonnais, eux, s’inquiétaient pour le défenseur néerlandais. Cornet a été le premier à son chevet, tandis que trois autres joueurs sont restés près des soigneurs, pour manifester une inquiétude tout de même assez légitime étant donnée la gravité de sa blessure. Sur les réseaux sociaux, l’interrogation était aussi de mise pour les fans anglais d’Everton, qui ne comprenaient pas pourquoi le capitaine n’était même pas venu aux nouvelles pour son joueur. Pour beaucoup, cela démontre bien que l'état d'esprit n'y est plus au sein du club de Liverpool.

This pic sumup the current mindset of the team! No Everton Player around Martina, Ol players seems more worried... pic.twitter.com/uaUraIMkFE