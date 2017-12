OL : Le Barça a bien prévu de se consoler avec Fekir

Dans : OL, Liga, Mercato.

Régulièrement interrogé sur l’intérêt annoncé du FC Barcelone, Nabil Fekir (24 ans) a toujours répondu avec prudence.

Le milieu offensif se sent bien à l’Olympique Lyonnais et préfère éviter de s’enflammer pour de simples rumeurs. Mais si l’on en croit Marca, les choses pourraient devenir plus concrètes d’ici l’été prochain. On le sait, le Barça a fait de Philippe Coutinho sa grande priorité depuis quelques mois. Il n’empêche que le club catalan ne parvient pas à s’entendre avec Liverpool dont les exigences sont jugées trop élevées.

Du coup, le quotidien madrilène voit plutôt le FCB se consoler avec l’une de ses nombreuses alternatives dont Fekir fait partie. Rappelons que le Barça a pris l’habitude de superviser les performances du Lyonnais qui intéresse aussi Arsenal. De quoi faire monter les enchères pour le président Jean-Michel Aulas qui aimerait récupérer 68 millions d’euros sur ce transfert. Rien d’effrayant pour l’actuel leader de Liga, dont les autres pistes (Griezmann, Özil, Goretzka…) seraient plus onéreuses.