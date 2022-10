OL : Laurent Blanc attendu dimanche soir à Lyon !

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après un cinquième match sans victoire en Ligue 1, Peter Bosz est plus que jamais sur la sellette. L'entraîneur néerlandais va se faire licencier par l'OL qui officialisera dans les heures qui suivront le nouveau coach rhodanien.

Le match face à Toulouse aura donc été fatal pour Peter Bosz. Tenu en échec par les Violets, l'OL met fin à une série de quatre défaites d'affilées, mais ne renoue toujours pas avec la victoire. Lyon, septième de Ligue 1, s'éloigne doucement mais sûrement des places européennes. Face à des résultats très décevants, la direction lyonnaise a pris la décision de licencier Peter Bosz ce dimanche 9 octobre selon les informations d'ESPN Pays-Bas. Longtemps soutenu par Vincent Ponsot, le directeur du football à l'OL, Peter Bosz ne terminera finalement pas la saison avec Lyon. Désormais, les Gones doivent trouver un coach capable de relever l'équipe et d'obtenir la confiance des joueurs. Ce sauveur semble déjà être trouvé.

Laurent Blanc arrive pour sauver l'OL

Selon les informations du journaliste de Prime Vidéo, Karim Bennani, Laurent Blanc va arriver ce dimanche soir à Lyon pour signer son contrat d'entraîneur. L'ancien coach du PSG et des Girondins de Bordeaux va connaître son troisième club français en tant que coach. Il devrait arriver avec Franck Passi en tant qu'adjoint. L'ancien adjoint historique du Président, Jean-Louis Gasset étant sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est l'ancien coach de l'OM qui va suppléer les fonctions du technicien français. Libre depuis février 2022 et son départ d'Al-Rayyan au Qatar, Laurent Blanc fait son retour sur un banc d'entraîneur en Europe après avoir été sollicité par plusieurs écuries européennes comme l'AS Roma, le FC Barcelone ou Manchester United. Le champion du monde 1998 aura la lourde tâche de relancer la machine lyonnaise, d'insuffler une nouvelle dynamique et surtout, de ramener l'OL en coupe d'Europe.