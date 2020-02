OL : Larqué applaudit Rudi Garcia, mais pas Lyon

Dans : OL.

A la veille du derby entre Lyon et son club de coeur, l'ASSE, Jean-Michel Larqué est revenu sur la victoire de l'OL contre la Juventus en Ligue des champions.

C’est avec un gros moral que l’Olympique Lyonnais recevra l’AS Saint-Etienne dimanche soir au Groupama Stadium, la victoire contre la Juventus ayant montré aux joueurs de Rudi Garcia qu’ils pouvaient et devaient faire mieux en Ligue 1. Face aux Verts, l’OL devra s’imposer pour confirmer ce résultat très positif, et du côté de Jean-Michel Larqué on se demande si la formation de Jean-Michel Aulas n’est pas tout proche de la panne d’essence. Si l’ancien joueur et capitaine de l’ASSE rend hommage au travail tactique de l’entraîneur lyonnais, il pense que Lyon est au bord de l’asphyxie.

Pour Capitaine Larqué, l’Olympique Lyonnais a des limites très visibles. « Tu fais ce que tu peux et pas toujours ce que tu veux. Et les schémas tactiques et les dispositions sur le terrains, ils ne valent que par l’animation que tu y apportes. Tu peux avoir la plus belle tactique du monde, si tu la fais en marchant tu vas prendre des valises. Et je le répète, à un moment ou un autre, cette équipe de l’Olympique Lyonnais, je pense que physiquement elle n’est pas prête, elle a puisé dans ses réserves, elle s’est accrochée à ce but d’avance, mais je pense que la mise en place tactique qui a été faite et travaillé par Rudi Garcia, elle pèse un peu dans ce résultat positif », a expliqué, sur RMC, Jean-Michel Larqué un peu plus fan de l’entraîneur de Lyon que du club.