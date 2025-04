OL ‍: Lacazette victime d'un petit coup de déprime

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Buteur contre l'AJ Auxerre, Alexandre Lacazette sait que sa carrière lyonnaise s'achèvera le mois prochain. Et pour la légende de l'OL, ce n'est évidemment pas anodin.

Alexandre Lacazette était d'humeur badine dimanche soir après avoir marqué l'un des trois buts de Lyon contre Auxerre, le Général se réjouissant de ne pas avoir à subir les critiques des journalistes sur un éventuel passage à vide. Cependant, à 33 ans, il est clair que le buteur de Lyon sait que désormais Georges Mikautadze est en train de prendre les commandes de l'attaque, au moment où son départ du club rhodanien est acquis. En fin de contrat, Alexandre Lacazette sait que John Textor ne lui fera aucune offre de prolongation, et il s'apprête donc à quitter l'OL et va devoir déménager pour continuer sa carrière. Une situation qui n'est pas dramatique, mais qui perturbe forcément le joueur de l'Olympique Lyonnais comme l'ont reconnu plusieurs consultants de l'émission Tant qu'il y aura des Gones.

Lacazette, un départ de l'OL qui le perturbe ?

S'il n'est plus à 100% de ses moyens, Alexandre Lacazette a probablement des circonstances atténuantes, estime Nicolas Puydebois. « Peut-être que le fait de disputer potentiellement ses dernières rencontres avec l'OL, ça peut lui trotter dans la tête. Pour l'avoir vécu, émotionnellement, cela a un vrai impact », estime l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais. Ce que confirme Jean-Paul Ancian, spécialiste de la préparation mentale qui a notamment été l'adjoint de Sabri Lamouchi : « Il peut y avoir un mélange de nostalgie, de doute, mais si tu marques rapidement, tout se met en route (...) Là, on sent qu'il est envahi de sentiments personnels, et il faut se vider la tête ». Contre Manchester United et l'ASSE, et si Paulo Fonseca fait appel à lui, on verra bien si Alexandre Lacazette va transformer ce petit coup de spleen en atouts, pour entrer un peu plus dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, son club de toujours quoi qu'il arrive la saison prochaine.