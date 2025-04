OL ‍: Lacazette, une phrase très étrange sur son avenir

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur du penalty qui semblait devoir qualifier l'OL contre Manchester United, Alexandre Lacazette était effondré jeudi soir à Old Trafford. Et si le buteur légendaire de Lyon avait joué là son dernier match avec son club formateur ?

L'image a forcément touché le cœur des supporters de l'Olympique Lyonnais, car moins d'un quart d'heure après avoir laissé exploser sa joie en marquant le but du 2-4, Alexandre Lacazette était en larmes au coup de sifflet final. Le Général a pris comme ses coéquipiers un uppercut au foie au moment où Maguire a marqué le but de la qualification de Manchester United. Pour le buteur vedette de l'OL, c'est un choc d'autant plus rude que son contrat à Lyon s'achève en fin de saison, et que John Textor ne lui propose pas de prolongation. Même si Georges Mikautadze a été fantomatique à Old Trafford, c'est lui qui représente l'avenir offensif du club rhodanien. Et ce samedi, Le Parisien n'est pas loin de dire qu'Alexandre Lacazette a peut-être joué en Angleterre ses dernières minutes sous le maillot lyonnais.

Lacazette touché et coulé à Manchester United ?

De la déception, évidemment.



Mais aussi et surtout une immense fierté.



Plus que jamais : ALLEZ L’OL !!! 🔴🔵 pic.twitter.com/lJ3Y6bDlvq — Olympique Lyonnais (@OL) April 18, 2025

Car, la page Europa League étant désormais tournée, Paulo Fonseca et ses joueurs sont désormais focalisés sur le déplacement de dimanche à Saint-Etienne. L'Olympique Lyonnais doit s'imposer dans le derby et pour cela l'entraîneur portugais sait qu'il ne doit pas se rater. John Textor a besoin de la Ligue des champions et il n'y aura aucun cadeau de fait, quitte à laisser sur la touche Alexandre Lacazette. « Parmi les joueurs les plus touchés, Alexandre Lacazette, qui disputait peut-être le dernier match européen de sa carrière avec son club formateur, voire le dernier tout court », écrit le correspondant du Parisien à Lyon, sans en dire plus sur ce sujet.

Alors qu'il ne reste plus que cinq matchs à disputer cette saison, l'hypothèse de ne plus voir Alexandre Lacazette sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, peut sembler très étrange. Surtout qu'on imagine bien que le buteur de 33 ans aura à coeur de se venger du cauchemar vécu contre Manchester United, et qu'il pourra apporter un supplément d'âme rien que dimanche soir contre l'AS Saint-Etienne. C'est à Paulo Fonseca de décider.