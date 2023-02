OL : Lacazette, son retour repoussé ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Touché à la cuisse face à Lens il y a une semaine, Alexandre Lacazette a cruellement manqué à l’OL face à Auxerre vendredi soir (1-2).

Sans son meilleur buteur, auteur de 14 réalisations depuis le début de la saison en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a manqué de repères en attaque. Moussa Dembélé a marqué, mais son association avec Amin Sarr n’a pas vraiment apporté ce qu’espéraient Franck Passi et Laurent Blanc dans le secteur offensif de l’OL. Le retour d’Alexandre Lacazette, excellent depuis le début de la saison malgré les difficultés collectives de l’équipe, fera le plus grand bien aux Gones. Mais il est désormais peu probable de voir l’ex-attaquant d’Arsenal et de l’Equipe de France fait son grand retour à la compétition pour le déplacement à Angers samedi. En effet, le site Olympique & Lyonnais dévoile que ce mardi, Alexandre Lacazette a retrouvé le chemin des terrains mais uniquement pour courir individuellement avec un préparateur physique.

Lacazette trop juste pour jouer à Angers ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Pendant que ses coéquipiers enchainaient une deuxième séance cette semaine, Alexandre Lacazette s’est contenté de tours de terrain en solo avec un préparateur physique. « S’il n’a pas encore rechaussé les crampons, le numéro 10 de l’OL est sur le chemin du retour. Sera-t-il suffisant remis pour le déplacement à Angers samedi ? Cela semble peut-être un brin prématuré » indique le média lyonnais, pour qui un forfait d’Alexandre Lacazette à Angers est quasiment acquis. En revanche, il est plus probable de voir le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais de retour pour le quart de finale de Coupe de France face à Grenoble au Groupama Stadium. Un come-back qui ne serait pas de trop pour Laurent Blanc et pour l’OL, cruellement dépendant de son attaquant star depuis le début de la saison. Car au-delà de ses buts, Lacazette bonifie ses coéquipiers et l’exemple le plus criant est assurément celui de Rayan Cherki, excellent ces dernières semaines mais totalement anodin face à l’AJA, orphelin de son coéquipier en attaque.