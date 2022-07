OL : Lacazette-Paqueta, Riolo tape du poing sur la table

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a frappé fort ces dernières semaines sur le marché des transferts. Mais le cas Lucas Paqueta fait beaucoup parler, alors que le Brésilien est tenté par un départ loin du Rhône.

La direction lyonnaise n'a pour le moment pas chômé sur le marché des transferts. Jean-Michel Aulas l'avait promis aux fans de l'OL, le mercato allait être mouvementé. Déjà, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus au club, qui a aussi su séduire le jeune Johann Lepenant. Les Gones veulent continuer sur leur lancée en recrutant prochainement un latéral gauche, mais également en trouvant un remplaçant à Houssem Aouar, qui devrait être William Carvalho. Aussi, il faudra régler le dossier Lucas Paqueta. Le Brésilien aurait récemment demandé à partir si une belle offre arrivait prochainement à l'OL. Un départ qui affaiblirait grandement la qualité de l'effectif de Peter Bosz selon certains observateurs. C'est notamment l'avis de Daniel Riolo.

Paqueta vendu, ça change tout à l'OL

Lucas Paqueta vs West Ham (Rice duel) pic.twitter.com/U5GcwuuaOL — 🇵🇸🦅 (@abzzinhoo) July 12, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet émis ses doutes concernant un futur départ de Paqueta, jugé comme le meilleur joueur de l'effectif rhodanien. « Si Bosz va faire mieux cette année, déjà il faut savoir si les joueurs vont entendre le message et surtout, quels seront ses joueurs ? Pour le moment, l'effectif n'est pas complètement taillé. On a entendu tout et son contraire au sujet de Paqueta. Ok, Lacazette est arrivé et monopolise toute l'attention mais le joueur fort du club, c'est Paqueta. C'est le mec autour de qui on avait envie de construire. Il reste ou il reste pas ? Devant, j'aimerais connaitre la situation de Dembélé. Il était capitaine. Il ne peut pas jouer avec Lacazette à deux ! Il veut être le remplaçant de Lacazette ? Bizarre de dire qu'il veut rester. Si les mecs se disent que ça va leur servir de leçon, il faudra que les joueurs soient coopératifs », a notamment indiqué Daniel Riolo, bien curieux concernant la prochaine saison de l'OL. A noter que selon la presse anglaise, Arsenal et Newcastle sont les deux clubs les plus chauds pour accueillir Lucas Paqueta. Il reste encore quelques semaines à l'OL pour régler ce dossier, alors que les hommes de Peter Bosz seront opposés à Ajaccio le 5 août prochain pour la première journée de Ligue 1.