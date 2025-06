OL ‍: Lacazette ne rate pas une occasion en or de tailler Deschamps

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Jeudi, Rayan Cherki a frappé fort pour sa première sélection en Equipe de France. Le prodige de l'OL a marqué un but sublime avant de mener les Bleus vers une quasi remontada. Une prestation hors-norme qui n'étonne pas Alexandre Lacazette.

Si certains pouvaient avoir quelques doutes sur le niveau de Rayan Cherki sur la scène internationale, ils ne sont plus très nombreux désormais. Le joueur toujours détenu par l'OL a éclaboussé de son talent la demi-finale de Ligue des Nations contre l'Espagne. Un but, une passe décisive pour Kolo Muani, une passe déterminante sur le but contre son camp de Vivian, Cherki a mis au supplice la Roja. Le jeune lyonnais s'est rapidement adapté aux exigences de l'Equipe de France. De quoi se dire que Didier Deschamps l'a sélectionné au bon moment pour enfin exploser aux yeux de tous les Français.

Cherki aurait dû être appelé avant selon Lacazette

Cependant, Alexandre Lacazette n'est pas d'accord avec cette affirmation. Selon le Général, Rayan Cherki pouvait largement être sélectionné il y a plusieurs mois de cela. Interrogé par Le Parisien sur les performances de son « petit frère » en bleu, le futur ex-capitaine de l'OL a révélé que Cherki n'avait fait que reproduire ce dont il a été capable toute l'année à Lyon. Par son professionnalisme hors des terrains et son influence sur le jeu, le prodige de 21 ans avait déjà le profil d'un international en puissance.

« Cette saison 2024-2025 a été incroyable, c’est comme si cet été il y avait eu un déclic dans sa tête, comme s’il avait compris ce qu’il pouvait apporter à l’équipe. Le facteur important, je pense, ça a été de se dire : Si je fais briller l’équipe, je vais briller aussi. Ce que les gens ne savent peut-être pas c’est que Rayan est quelqu’un qui travaille beaucoup à côté, il fait beaucoup d’extras pour se maintenir en forme et garder une très très bonne qualité de vie. […] Sa prestation (jeudi) n’est pas étonnante. C’est un objectif qu’il avait depuis longtemps. Il a pris son mal en patience alors que, selon moi, il mérite depuis un moment d’être appelé. Mais aujourd’hui tout le monde réalise quel est le niveau de Rayan Cherki », a expliqué Lacazette au quotidien francilien.

Cela annonce une prise de pouvoir rapide de Cherki en Equipe de France et même au-delà. En effet, le joueur lyonnais est proche de signer dans un très grand club européen, Manchester City est favori, ce qui lui permettrait de poursuivre sa progression avec de grands matchs de Ligue des champions au programme.