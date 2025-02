OL ‍: Lacazette, la tuile contre Reims ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Buteur contre l'OM dimanche soir au Vélodrome, Alexandre Lacazette est incertain pour la réception de Reims selon Paulo Fonseca.

Comme s’il n’y avait pas assez de mauvaises nouvelles comme ça à l’Olympique Lyonnais, le nouvel entraîneur Paulo Fonseca en a rajouté ce vendredi en conférence de presse. Au moment de faire le point sur l’effectif à sa disposition pour la réception de Reims dimanche à 15 heures, l’entraîneur portugais a révélé qu’Alexandre Lacazette était incertain. Pas vraiment une surprise puisque quelques minutes auparavant, on apprenait que le capitaine lyonnais avait manqué la séance d’entraînement.

#Fonseca sur #Lacazette : « Il s’est blessé pendant l’entraînement jeudi. Il a un petit souci au genou. On a eu la possibilité de le faire reposer aujourd’hui, donc on verra demain. » #OL #OLSDR pic.twitter.com/XVMYPBtEMX — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 7, 2025

Le coach portugais en a dit davantage sur le pépin rencontré par Alexandre Lacazette. « Il s’est blessé à l’entraînement jeudi. Il a un souci au genou… On verra, on a eu la possibilité de le faire reposer aujourd’hui (vendredi) donc on verra demain (samedi) » a lancé Paulo Fonseca, refusant de se prononcer davantage sur la présence ou non de son capitaine pour le match face à Reims dimanche. Même s’il est actuellement en méforme, Lacazette reste essentiel pour l’OL qui espère pouvoir compter sur son buteur pour la 21e journée de Ligue 1.