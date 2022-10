OL : Lacazette et Tolisso sauveurs de Lyon ? Blanc n'y croit pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est le grand jour pour l'Olympique Lyonnais puisque ce dimanche, et après quelques jours de travail sous les ordres de Laurent Blanc, l'OL se déplace au Roazhon Park pour défier le Stade Rennais de Bruno Génésio.

Neuvième de Ligue 1 à dix points de Lens, désormais troisième du Championnat, l’Olympique Lyonnais sait que le résultat de son match à Rennes sera tout sauf anodin. Et cela d’autant plus que l’OL enchaînera ensuite un deuxième déplacement samedi prochain à Montpellier. Pour Laurent Blanc, qui a succédé dans l’urgence à Peter Bosz, il a donc fallu faire vite pour que dès cette semaine les choses changent. Et si l’ancien entraîneur du PSG et de l’équipe de France a clairement fait savoir qu’il allait dans un premier temps miser sur les joueurs les plus expérimentés de son groupe, il n’a tout de même pas donné un blanc-seing à ces derniers et notamment aux porteurs du fameux ADN OL cher au président Jean-Michel Aulas. Selon L’Equipe, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, les deux grands revenants de l’OL, ont eu droit à une explication.

L'OL a besoin de 11 joueurs pour s'en sortir

Laurent Blanc a convoqué 23 joueurs pour le déplacement à Rennes ce dimanche à 15h ! 🔴🔵 #SRFCOL pic.twitter.com/d9g6PpaETr — Olympique Lyonnais (@OL) October 15, 2022

Bien évidemment, il n’y a pas eu de prise de tête ou de coup de sang du côté des bureaux du Groupama Training Center, mais Laurent Blanc a tout de même tenu à mettre les choses au point avec l’ancien attaquant d’Arsenal et son coéquipier champion du monde. « Laurent Blanc a reçu Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, les deux anciens revenus en grande pompe cet été, afin de demander de quitter leurs habits de sauveurs de l’OL et de se consacrer à leur jeu », explique Hugo Guillemet. Les deux joueurs les plus expérimentés de l'Olympique Lyonnais savent désormais à quoi s'en tenir, leur nouvel entraîneur compte énormément sur eux, mais seulement s'ils réussissent à d'abord faire leur job avant de vouloir forcer leur jeu. Vers 17 heures, on saura si le message du Président Blanc est passé.