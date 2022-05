OL : Lacazette détourné de Lyon par Génésio et Rennes !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot veulent faire revenir Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais. Mais les deux dirigeants de l'OL ont un concurrent français qui jouera l'Europe.

Le 2 février dernier, en marge de la présentation de Romain Faivre et Tanguy Ndombélé qui venait de signer à l’OL lors du mercato d’hiver, Vincent Ponsot avait confié que le retour d’Alexandre Lacazette était plus qu’envisagé, l’attaquant français arrivant libre à la fin de son contrat avec Arsenal. « C'est un joueur qui nous intéresse pour tout ce qu'il a représenté ici. Nous constatons toute la maturité qu'il a pu prendre et il est quelqu'un avec qui le club est resté en contact », reconnaissait le directeur du football de l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas confirmait que ce come-back de celui qui avait quitté Lyon pour 60 millions d’euros en 2017 était sur les tablettes et que « l’OL fera tous les efforts possibles » dans cette opération. Seul problème, le huitième du classement de Ligue 1 n’est pas le seul à vouloir faire revenir Alexandre Lacazette, et le camouflet pourrait même être total pour Lyon.

Lacazette à Rennes, un cauchemar pour Lyon

Du côté du Stade Rennais, Bruno Genesio et Florian Maurice seraient aussi entrés dans la danse avec de réelles chances, à la fois parce que les deux hommes connaissent et apprécient le buteur d’Arsenal, mais aussi parce que le club breton a, lui, un ticket pour l’Europa League, ce que n’a pas l’Olympique Lyonnais. Révélée par Mohamed Toubache-Ter avant même le coup d’envoi de la dernière journée de Ligue 1, l’information s’est ensuite confirmée. « On attend de voir où terminera le Stade Rennais mais son board pense à un très très bon attaquant… en cas de qualification européenne !!! Reste au duo Génésio-Maurice de convaincre Lacazette… maintenant », a indiqué l’ancien responsable de la communication du SCO Angers. Quelques minutes plus tard, Gilles Favard confirmait cette volonté rennaise de signer le joueur de 30 ans. « Génésio rêve de Lacazette ......Pinault va le faire !! », a prévenu ce dernier, persuadé que le milliardaire et propriétaire du Stade Rennais va tout faire pour faire revenir l’attaquant en Ligue 1.