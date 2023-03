OL : Lacazette cache la misère, et pas Cherki

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vendredi, à Lille, l'OL s'est sorti d'une situation compliquée avec deux buts de retard pour arracher un match nul. Auteur d'un doublé, Alexandre Lacazette a évidemment été le joueur en vue côté lyonnais. Le capitaine est bien le facteur X de son équipe cette saison.

Son indisponibilité d'un mois a été ressentie comme il se doit par l'OL. Alexandre Lacazette a manqué au club rhodanien ces dernières semaines et c'est peu de le dire. Sans lui, l'OL s'est raté à plusieurs reprises, manquant de qualité dans l'animation offensive et dans la finition. Cela s'était vu, dimanche dernier, face à Lorient où les attaquants lyonnais n'ont pas concrétisé leurs 17 frappes au but. A Lille, vendredi, Lacazette leur a montré le b.a.-ba du métier pour son retour sur les terrains. En 20 minutes sur le terrain de Pierre-Mauroy, il a inscrit deux buts magnifiques pour permettre aux siens d'arracher le nul 3-3 alors qu'ils étaient menés 3-1.

Sans Lacazette, l'OL ne peut pas y arriver

Troisième du classement des buteurs en Ligue 1 avec 16 réalisations, Alexandre Lacazette prouve une fois de plus son importance dans les résultats de l'OL. Il est bel et bien le joueur majeur de l'équipe de Laurent Blanc comme le rappelle le consultant de RMC, Kévin Diaz. Ce dernier n'apprécie pas la médiatisation excessive dont bénéficie Rayan Cherki à Lyon. Les supporters encensent souvent le jeune prodige de 19 ans, loin cependant d'arriver à la cheville de son aîné selon Diaz.

🗣 "Pour ceux qui croient que Cherki est la solution à l'OL, non : la seule solution, c'est Lacazette"



🔴🔵 Kevin Diaz le dit et le redit, l'OL n'a qu'un sauveur : Lacazette. pic.twitter.com/Tvuahe8j3Z — After Foot RMC (@AfterRMC) March 10, 2023

« Avant l’entrée de Lacazette, je n’ai même pas envie de parler de l’Olympique Lyonnais parce que c’était insipide. Et pour ceux qui croient que Rayan Cherki est la solution dans cette équipe, non la seule solution c’est Lacazette. Lacazette qui a été exceptionnel, qui malheureusement a été justement malheureux avec ce mauvais réflexe sur le penalty et le 3-1 pour Lille. Mais, derrière, il a pris ses responsabilités en leader qu’il est, en homme fort de cette équipe et il est revenu par deux fois pour égaliser », a t-il lâché en rappelant aussi l'impact fort de Lovren et Tagliafico en défense. Si la jeunesse fait le travail à l'OL cette saison, rien ne vaut les cadres expérimentés pour triompher sur le long terme. Laurent Blanc, souvent frileux avec les jeunes, devrait adhérer à ce constat.