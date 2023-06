OL ‍: La piste Bodmer explose en plein vol

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est en pleine rénovation, mais à part avoir viré Jean-Michel Aulas, John Textor n'a recruté personne. Et l'OL se cherche toujours un directeur sportif, même si plusieurs rumeurs circulent.

OL Groupe est désormais dans les mains de l’homme d’affaires américain, mais pour l’instant John Textor prend son temps avant de faire le grand ménage sur le plan sportif. Tandis qu’on annonce la venue de Matthieu Louis-Jean, patron de la cellule recrutement de l’OM, à la place de Benoit Cheyrou, c’est le rôle de directeur sportif qui n’a pas encore été décidé. Depuis plusieurs semaines, des noms circulent, notamment ceux de Juninho ou d’Eric Abidal, mais il se dit que Textor veut installer Mathieu Bodmer à ce poste. Actuellement au Havre, l’ancien joueur de l’OL serait en plein doute concernant son avenir, estimant que les dirigeants normands ne lui donneront probablement pas assez de moyens en cas de montée du HAC en Ligue 1. Alors, la rumeur enfle autour de Bodmer et de sa possible venue à Lyon. Au moins jusqu’à ce jeudi.

Bodmer et l'OL, fausse piste

Car, dans un article consacré à l’avenir de l’Olympique Lyonnais, Christian Lanier affirme que la piste Mathieu Bodmer n’est pas réellement d'actualité. « Au sujet des fameuses pistes francophones, qui concerneraient un poste de directeur sportif, elles sont très opaques. Juninho est loin de tous les dossiers. Bodmer et Abidal ne seraient pas cités. Et Laurent Blanc aura sans doute son avis à donner », explique le journaliste du Progrès. A ce sujet, revenant sur l’absence de Jean-Michel Aulas, désormais totalement écarté de l’équipe lyonnaise, il précise que ce sont Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou qui seront à la tête de la délégation de l’OL samedi pour le déplacement à Nice. Une fois ce dernier match joué, l'heure du grand ménage devrait officiellement commencer et les joueurs auront probablement de nouveaux dirigeants à connaître lorsqu'ils retrouveront le chemin du Groupama Training Center.