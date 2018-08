OL : La mise au point de Genesio sur l'avenir de Fekir !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Tandis que les rumeurs sont de plus en plus pressantes concernant un éventuel départ de Nabil Fekir pour Chelsea, Bruno Genesio s’est exprimé à ce sujet après le match nul de l’OL contre Chelsea mardi soir (0-0). Si le coach rhodanien a reconnu que l’international français avait émis le souhait de partir en fin de saison dernière, il compte désormais sur lui en vue de la saison prochaine. Même s’il est encore « trop tôt » pour être certain que le capitaine rhodanien soit toujours présent, les surprises étant nombreuses en période de mercato…

« Pour l’instant, il est encore trop tôt pour être certain que Nabil Fekir va rester à Lyon. Il a émis le souhait de partir en fin de saison dernière. Il a repris l’entraînement, il est heureux avec nous. Mais on sait que des opportunités peuvent arriver d’ici la fin du mercato. On réagira au moment venu, mais pour l’instant, c’est un joueur de l’OL, sous contrat avec le club. Et bien évidemment, je compte complètement sur lui » a confié l’entraîneur de Lyon au sujet de son capitaine. Les prochaines heures seront bien évidemment décisives dans ce dossier important du mercato de l’OL.