OL : La KTM explose le Real, le Bayern et Liverpool

L’OL est en train de monter en puissance avec un trio d’attaque qui n’a pas d’égal en Europe. Tout simplement.

Une ligne d’attaque Kadewere, Toko-Ekambi et Memphis, ce n’était pas forcément attendu au début de la saison 2020-2021. Mais Rudi Garcia n’a pas lâché d’un pouce ce trio qui est en train de donner sa pleine mesure. L’ancien joueur du Havre se montre prometteur et ne cesse de progresser. Le Camerounais est méconnaissable par rapport à la saison dernière, et Memphis Depay reste le leader offensif, technique et mental de cette ligne d’attaque. Résultat, cela fait des étincelles et l’OL se frotte les mains. Le Zimbabwéen a même inscrit le seul but de la précieuse victoire sur le terrain du PSG ce dimanche, passant le cap des cinq réalisations cette saison.

Résultat, il rejoint ses deux compères qui ont chacun marqué plus de cinq buts. Un trio aussi efficace, avec au minimum cinq buts marqués en cette première partie de saison, il n’y en a pas d’autres en Europe, a assuré Le Progrès ce mardi. De quoi mettre les attaquants de la Juventus, de Liverpool, du Real Madrid ou du Bayern Munich à l’amende. Pas mal pour une équipe qui ne joue pas de Coupe d’Europe cette saison, et se fait donc plaisir offensivement en Ligue 1. En revanche, la situation est forcément difficile à supporter pour Moussa Dembélé ou Rayan Cherki, qui voient leurs coéquipiers s’éclater et doivent rester sur le banc de touche. Car ce trio est désormais la force vive de l’OL, et Rudi Garcia a clairement fait comprendre qu’il était intouchable cette saison.