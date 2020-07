OL : L’organigramme chamboulé, une promo pour Ponsot

Dans : OL.

Dans un long communiqué publié ce mardi, l’Olympique Lyonnais a dévoilé quelques modifications de son organigramme.

Directeur général adjoint en charge des ressources humaines jusqu’alors, Vincent Ponsot a été promu Directeur du Football sur l’activité core-business, indique le club rhodanien dans un communiqué très technique. « L’OL confirme sa stratégie de Full Entertainment ainsi que ses ambitions sportives et économiques avec toutes ses composantes : Asvel, future Arena, All In Tennis Academy, OL Vallée, et la franchise US OL Reign. OL Groupe annonce ce mardi 28 juillet, la nomination de Vincent Ponsot en tant que Directeur du Football sur l’activité core-business constituée des équipes professionnelles masculines, féminines, françaises et américaines ; des académies filles et garçons ainsi que des académies internationales » indique le club présidé par Jean-Michel Aulas sur son site officiel, avant de poursuivre.

« Vincent Ponsot jusqu’alors DGA en charge des RH, Juridique et Administration Sportive est nommé Directeur Général du Football en lien direct avec le Président Jean-Michel Aulas et le Directeur Général Thierry Sauvage. La communication sportive est placée désormais sous la responsabilité du Directeur Général du Football (…) Sam Primaut rejoint OL Groupe à la Direction Marketing pour conduire la stratégie de la marque OL en France et à l’international (…) Florent Deligia rejoindra l’Olympique Lyonnais en tant que Directeur de la Communication Corporate. Florent Deligia aura en charge de définir et piloter la stratégie de communication d’OL Groupe » peut-on également lire. OL Groupe continue donc de se développer autour d’un projet global qui prend de plus en plus d’envergure au fil des mois et des années, et cela malgré la crise sanitaire et financière.