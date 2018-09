OL : L’OM et Bordeaux ont bien tenté de chiper Mendy au mercato

Dans : OL, OM, Bordeaux, Mercato.

Pour sa première saison en Ligue 1, l’ancien Havrais Ferland Mendy a répondu aux attentes de l’Olympique Lyonnais.

Le latéral gauche a confirmé ses qualités de contre-attaquant et a rapidement écarté son concurrent Fernando Marçal. Une bonne pioche pour le club rhodanien même si ce transfert pourrait lui coûter une assignation en justice. Comme nous vous l’indiquions mercredi, l’ancien agent de Mendy, Laurent Menestrier, va poursuivre le joueur et l’OL qui aurait négocié avec les mauvais représentants. Contrairement à l’Olympique de Marseille et aux Girondins de Bordeaux qui avaient également tenté leur chance.

« J'ai échangé à plusieurs reprises avec M. Aulas ces derniers mois, a raconté Laurent Menestrier à L’Equipe. Il est dans l'intérêt du football que les dirigeants, a fortiori les plus importants, respectent les possesseurs de mandats. En l'occurrence, ce ne fut pas le cas. Je constate en ayant échangé avec d'autres dirigeants à cette période pour le dossier de Ferland Mendy, que ce soit par exemple les dirigeants de l'OM, par l'intermédiaire d'Andoni Zubizarreta, ou ceux de Bordeaux via Stéphane Martin, que eux l'ont respecté. » Avec le résultat que l’on connaît…