OL : L'OL évite les gaffes sur son futur renfort !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

La venue de Jason Denayer ne referme pas le mercato de l'Olympique Lyonnais, le club de Jean-Michel Aulas souhaitant s'offrir un renfort défensif d'ici le 31 août. Et ce mercredi, en conférence de presse, si Bruno Genesio a éludé avec prudence une question sur Ruben Dias. « Si on cherche un autre défenseur central ? Pour l'instant, on n’a pas évoqué cette possibilité (...) Des discussions en cours pour Ruben Dias ? Ce n’est pas moi qui m’occupe des discussions », a lancé, avec un grand sourire, l'entraîneur de l'OL.

Interrogé à son tour sur ses futurs périples, Florian Maurice n'a pas confirmé qu'il serait la semaine prochaine à Thessalonique pour assister au match retour des barrages de Ligue des champions entre le PAOK et Benfica, et éventuellement ramener Ruben Dias directement à Lyon. « Vous souhaitez savoir si je serai en Grèce prochainement ? Non, vous ne le saurez pas », a répondu le responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Le suspense va donc encore durer au moins une semaine, à moins que l'OL recrute un autre joueur que Ruben Dias d'ici le match retour des barrages de C1.