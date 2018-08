OL : L'OL définitivement éliminé de la finale pour Yerry Mina ?

Dans : OL, Mercato, Liga.

Jean-Michel Aulas a beau avoir confié lundi que Yerry Mina était intéressé par l'offre de l'Olympique Lyonnais, il se pourrait bien que le défenseur ait joué le même numéro à chacun des clubs qui l'ont contacté lors de ce mercato. Et son agent a largement contribué à entretenir le flou en affirmant mardi : « L’Olympique Lyonnais, Manchester United et Everton sont 3 sérieux candidats, avec qui nous avons discutés. On verra comment ça se termine. »

Mais ce mercredi, le Mundo Deportivo est affirmatif, Yerry Mina, qui s'est entraîné à l'écart du groupe barcelonais, va s'engager d'ici jeudi avec Everton ou Manchester United, le Barça ayant ouvertement mis aux enchères l'international colombien. Malgré l'offre lyonnaise, c'est bien vers un club anglais que se dirige le défenseur, le quotidien catalan affirmant que Manchester United avait mis encore plus de pression dans ce dossier depuis que Jérôme Boateng a téléphoné à José Mourinho pour lui dire qu'il ne viendra pas lors de ce mercato. La décision de Yerry Mina est attendue dans les prochaines heures, le FC Barcelone ayant à priori obtenu ce qu'il voulait financièrement que ce soit de la part d'Everton ou de Manchester United, à savoir près de 40ME. Le feuilleton pourrait donc s'achever très vite et pas dans le sens espéré par le président de l'Olympique Lyonnais.