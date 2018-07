OL : L'OL défie Liverpool pour ce milieu italien à 40ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un milieu défensif pour concurrencer Lucas Tousart, l’Olympique Lyonnais explore les pistes sans pour autant trouver son bonheur, pour l’instant. Le club rhodanien a tenté de recruter Jean-Eudes Aholou, lequel s’est finalement engagé en faveur de Monaco. La piste Milan Badelj a également été étudiée, mais l’ancien joueur de la Fiorentina ne faisait pas l’unanimité en interne. Révélé il y a plusieurs semaines, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Nicolo Barella semble en revanche toujours d’actualité, à en croire la presse italienne.

Journaliste pour la Gazzetta dello Sport, Francesco Velluzzi a fait le point sur la situation du jeune milieu de terrain de Cagliari. Selon lui, Lyon fait toujours partie des clubs très intéressés par le profil de l’Italien. Mais dans ce dossier, Jean-Michel Aulas devra faire face à une concurrence démentielle. Le club le plus chaud sur Nicolo Barella serait Liverpool, même si Jürgen Klopp a récemment affirmé qu’il n’y aurait plus de mouvement à Liverpool durant le mercato. D’autres formations sont associées au joueur, notamment l’AS Roma et l’Atlético Madrid. Pour rappel, le président italien Tommaso Giulini avait déclaré fin mai que son joueur ne serait pas vendu à moins de 40ME. De quoi calmer les ardeurs de l’OL ? On en saura déjà sans doute plus le 9 août, jour de la fin du mercato en Angleterre.