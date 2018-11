OL : L'OL a énervé Nicolas Puydebois contre City, il s'explique

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a livré un très gros match contre Manchester City (2-2).

Aussi bien dans l’intensité que par le jeu déployé, il est impossible de faire des reproches aux hommes de Bruno Genesio après cette prestigieuse rencontre de Ligue des Champions. Analysant cette 5e journée de C1, Nicolas Puydebois a bien évidemment salué la performance collective de l’OL. Mais l’ancien gardien rhodanien s’est un peu agacé de voir que les partenaires de Nabil Fekir n’avaient pas la même motivation selon leur adversaire. En somme, Nicolas Puydebois accuse clairement Lyon de choisir ses matchs…

« Dans les grands événements, ils sont capables de faire ce type de match. Ils sont énervants et agaçants car face aux grosses équipes comme Manchester City, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Malheureusement, cette exigence est à géométrie variable. Cela explique la frustration des supporters. On sait que cette équipe a du potentiel et du talent. Lorsqu’on joue à l’OL, on se doit d’être régulier et de faire ce type de prestation à chaque match. Mardi, au niveau de l’état d’esprit et de l’investissement, ils ont tous été à la hauteur de l’événement. Mention spéciale pour Maxwel Cornet qui a réalisé une prestation XXL. Il a montré ses bonnes dispositions du moment. Il mérite d’être titulaire à Lille, si ce n’est pas le cas… Franchement, il mérite d’enchaîner » a expliqué Nicolas Puydebois sur le site Olympique-et-Lyonnais. Un constat que la quasi-totalité des supporters de l’OL partageront après ce bel affrontement avec Manchester City.