OL : L'intrigante réponse de Ferland Mendy sur le mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Devenu l'un des cadres de l'Olympique Lyonnais cette saison (15 titularisations en Ligue 1), Ferland Mendy a vite montré que l'OL ne s'était pas trompé en déboursant 6ME pour le faire venir du Havre lors du mercato estival 2017. Et du côté de Jean-Michel Aulas, on a rapidement compris qu'il était prudent de prolonger le contrat du défenseur de 23 ans, lequel moyennant une augmentation de salaire a signé un nouvel engagement jusqu'en juin 2023. Mais cela n'empêche pas déjà des rumeurs de circuler sur l'intérêt de grosses cylindrées européennes pour Ferland Mendy.

Alors, quand Le Progrès l'interroge sur cette situation, le joueur lyonnais tape habilement en touche en refusant d'en dire trop. « Je n’en sais rien ! Moi aussi, je peux créer un article et dire que je suis demandé par tout le monde. C’est facile à faire. Je sais où j’en suis et même si j’avais des infos, je ne vous le dirai pas. Je pense plus à faire ce qu’il faut ici, à tout donner, et aller le plus loin possible avec l’équipe. Je ne suis pas du tout dans l’état d’esprit de devoir absolument partir cet été », précise le défenseur de l'Olympique Lyonnais, dont la valeur est déjà estimée à plus de 12ME par les sites spécialisées.