OL : L’Inter veut anéantir les espoirs de Lyon pour ce Français

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Très en vue la saison dernière en Serie A, Jordan Veretout repart sur les mêmes bases cette année avec la Fiorentina.

Le milieu de 25 ans confirme sa nette progression en Italie, à tel point que Didier Deschamps l’observe avec attention. Avant le prochain rassemblement de l’équipe de France, qui va affronter les Pays-Bas en Ligue des Nations et l’Uruguay en match amical (16 et 20 novembre), l’ancien Stéphanois a en effet reçu une présélection. Autant dire que Veretout a pris une nouvelle dimension, y compris sur le marché des transferts.

Comme évoqué ces derniers mois, Lyon et Marseille s’intéressent à son profil. D’ailleurs, le club rhodanien serait toujours à l’affût pour le mercato hivernal. Le problème, c’est qu’un cador italien s’apprête à passer à l’action. Selon les informations de Calciomercato, l’Inter Milan va proposer son milieu Roberto Gagliardini (24 ans) plus un chèque dont le montant n’a pas filtré. Difficile de dire si cette offre séduira la Fiorentina. En tout cas, la Viola estime son milieu tricolore entre 25 et 30 millions d’euros.