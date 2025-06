Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Bernard Lacombe est décédé ce mardi soir à 72 ans. Une grosse émotion pour les Lyonnais, en particulier pour Jean-Michel Aulas qui a reconstruit l'OL avec l'ancien attaquant. Le président d'honneur de l'Olympique Lyonnais a salué son ami sur Instagram.

« Bernard, mon frère. Quelle tristesse ! J’étais avec toi hier après-midi, entouré d’amis. Je savais, au fond de moi, que tu allais rejoindre – toi qui es croyant – le paradis. Tu nous as tant donné : à l’OL, à l’équipe de France, mais aussi à tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. C’est grâce à Claude Bez, à Bordeaux, que ton retour à Lyon a pu se faire. Je sais que tu reposes en paix. Car au-delà d’être un immense footballeur, tu étais un homme profondément bon et drôle : un ami très cher. J’ai tout appris du football à tes côtés. Et bien plus encore », a t-il écrit sur le réseau social ce mardi soir.