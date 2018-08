OL : L'avenir de Fekir se précise, Aulas peut jubiler

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de rejoindre Liverpool en début de mercato, Nabil Fekir va finalement effectuer une saison de plus à l’Olympique Lyonnais.

Le capitaine rhodanien, sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2020, devrait même prolonger dans les prochaines semaines selon les informations de Bilel Ghazi. Une prolongation évidemment assortie d’une augmentation salariale pour le champion du monde 2018, qui disposera par ailleurs d’un bon de sortie pour l’été prochain, annonce le journaliste du quotidien L’Equipe.

Dans le viseur des Reds au mercato, Nabil Fekir plaisait également à Manchester United ou encore Chelsea cet été. Mais visiblement, personne n’était prêt à lâcher la somme réclamée par Jean-Michel Aulas pour le transfert de son meneur de jeu. Du côté de la capitale des Gaules, on attend maintenant que Nabil Fekir réalise une grande saison afin de s’assurer un joli pactole l’été prochain. Car s’il brille en Ligue 1 et en Ligue des champions cette année, l’international français sera assurément (de nouveau) très courtisé, notamment en Angleterre. Et ce sera le jackpot assuré pour l'OL...