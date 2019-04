OL : Klopp a flashé sur un Lyonnais, et ce n'est pas Fekir

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, PSG.

Auteur de deux passes décisives lors du dernier match de l’OL contre Angers vendredi soir, Houssem Aouar fait assurément partie des joueurs qui seront courtisés lors du prochain mercato. Petit protégé de Jean-Michel Aulas, qui assure vouloir bâtir une grande équipe autour de lui, l’international espoirs français a déjà une belle cote en Angleterre. Après la double confrontation face à Manchester City, Pep Guardiola l’avait notamment complimenté. Mais visiblement, le coach catalan n’est pas le seul manager de Premier League à apprécier le potentiel du jeune Lyonnais de 20 ans.

En effet, Le 10 Sport affirme que Jürgen Klopp est également un grand fan du n°8 de l’OL. A tel point que Liverpool effectue actuellement un intense forcing pour tenter d’avancer sur un transfert. Flatté par l’intérêt des Reds, Houssem Aouar ne ferme pas la porte. Mais du côté de Jean-Michel Aulas, on a d’ores et déjà prévenu l’actuel leader de Premier League qu’un départ d’Houssem Aouar lors du prochain mercato était inenvisageable. En effet, les Gones privilégient toujours un départ de Tanguy Ndombele, dont le transfert pourrait en plus rapporter une somme d’argent plus importante. Reste à voir si la direction des Reds saura convaincre Jean-Michel Aulas. Mais le dossier est plutôt bien mal engagé pour Liverpool…