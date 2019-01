OL : Kenny Tete transféré avant le 31 janvier, ça se bouscule à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Bruno Genesio l'a indiqué dimanche sur BeInSports, à part la possibilité d'un renfort défensif et le départ éventuel de Maxwel Cornet, l'Olympique Lyonnais a prévu deux dernières semaines très calmes lors de ce mercato d'hiver. Mais ce mardi, la presse italienne et plus précisément la Gazzetta dello Sport affirme que deux clubs seraient très actifs afin d'essayer de convaincre Jean-Michel Aulas de céder Kenny Tete, le défenseur néerlandais arrivé en juillet 2017 à l'OL et qui est lié jusqu'en juin 2021 avec la formation rhodanienne.

Le média transalpin cite le Betis Séville et Galatasaray comme étant les deux formations qui s'agitent sur le cas de Kenny Tete. Cependant, la Gazzetta précise que pour l'instant le président de l'Olympique Lyonnais refuse d'envisager le départ de son défenseur, alors même que l'OL est tenté de renforcer un secteur de jeu plutôt dans le dur ces derniers temps et qui plus est va devoir composer encore deux mois sans Rafael, le Brésilien ayant été opéré début décembre aux adducteurs et au pubis. Les propositions venues de Séville et d'Istanbul risquent donc de tomber à l'eau, même s'il ne faut jamais jurer de rien en matière de mercato.