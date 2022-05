OL : Kayne Bonnevie prolonge à Lyon jusqu'en 2024

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Agé de 20 ans, Kayne Bonnevie a prolongé de deux ans son contrat avec l'Olympique Lyonnais.

« L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation du contrat de son gardien de but Kayne Bonnevie pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé au club en 2016, en provenance du Geldar de Kourou, Kayne Bonnevie a disputé 11 matches de National 2 cette saison. Présent quotidiennement avec le groupe pro, sous les ordres de Rémy Vercoutre, le portier lyonnais avait signé un premier contrat d’une saison en 2021. Derrière l’expérimenté Anthony Lopes, Kayne Bonnevie, 20 ans, fait partie d’une liste de gardiens de buts lyonnais très prometteurs, parmi lesquels figurent également les 2 vainqueurs de la Coupe Gambardella, Mathieu Patouillet (18 ans) et Justin Bengui (16 ans), respectivement sous contrat stagiaire et professionnel jusqu’en 2024 », indique l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.