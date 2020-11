OL : Kadewere, c’est le futur Thomas Müller de Lyon

Dans : OL.

En réussite ces dernières semaines, l’attaquant zimbabwéen Tino Kadewere s’installe progressivement dans le onze de l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur Rudi Garcia apprécie visiblement son profil si particulier.

Compte tenu de la rude concurrence dans le secteur offensif de l’Olympique Lyonnais, notamment à cause du transfert avorté de Memphis Depay cet été, il est très difficile pour les attaquants de se faire une place dans le onze de l’entraîneur Rudi Garcia. Et ce n’est pas Moussa Dembélé qui dira le contraire. Meilleur buteur des Gones en Ligue 1 la saison dernière, l’avant-centre que l’on annonçait en équipe de France se voit reléguer sur le banc des remplaçants. En cause, l’éclosion du renfort Tino Kadewere qui vient d’inscrire les trois derniers buts de son équipe. On ne peut pourtant pas dire que l’ancien Havrais soit un tueur face au but adverse, ni un spécialiste de la percussion.

En réalité, l’attaquant polyvalent est difficile à décrire, d’où la flatteuse comparaison de son ancien coéquipier en sélection Matthew Rusike. « Il n’est pas le plus rapide, le plus spectaculaire ou le plus puissant des attaquants, a reconnu le jeune retraité interrogé par le site de 20 Minutes. Mais il est complet, et sa plus grande force est de toujours être bien placé, au bon endroit, au bon moment. C’est comme pour Thomas Müller en fait, personne ne sait vraiment quelle est sa grande force, mais qu’est-ce qu’il est fort. » Apparemment, le style indescriptible de Kadewere plaît à Garcia et gêne les défenseurs de Ligue 1 qui vont sûrement commencer à s’y intéresser de plus près.