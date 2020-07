OL : Juventus-Lyon, l'OL rembourse tout le monde

Dans : OL.

Les supporters lyonnais ne pourront pas se déplacer à Turin pour le match face à la Juventus, l'OL en tire donc les conséquences.

Le 7 août prochain, l’Olympique Lyonnais tentera d’obtenir son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions à l’occasion d’un match très attendu contre la Juventus à l’Allianz Stadium de Turin. Plus de cinq mois après le match aller, l’OL va cependant devoir faire sans ses supporters, car si 3.000 fans italiens avaient été autorisés à venir au Groupama Stadium, provoquant déjà une polémique, la rencontre retour se jouera à huis-clos. La France et l’Italie étant toujours sous la menace du coronavirus, les autorités italiennes n’envisagent pas encore de relâcher l’étreinte. Mais plusieurs milliers de supporters de Lyon avaient déjà acheté des places en début d’année et ce lundi le club rhodanien a validé le fait de rembourser tout le monde sans passer par la case « avoir ».

Pour les fans lyonnais privés de ce déplacement dans la capitale du Piémont pour voir Juventus-OL, la procédure est simple, même s’il faudra être patient. « En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, l’UEFA a décidé de disputer à huis clos, le 8ème de finale de la Ligue des Champions 2020 à Turin, le vendredi 7 août opposant la Juventus à L’Olympique Lyonnais. L’UEFA a donc pris la décision d'annuler et de rembourser tous les billets déjà achetés. Pour un achat effectué en ligne, le remboursement s’effectuera automatiquement dans un délai de 3 mois, à compter du 21/07/2020 sur la carte bancaire utilisée lors de la commande (...) L’Olympique Lyonnais remercie l’ensemble de ses supporters de leur soutien et les invite à respecter scrupuleusement les mesures mises en place par les autorités françaises pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 », explique l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.