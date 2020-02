OL-Juventus : Le Ministre confirme le match et la venue des supporters italiens

Dans : OL.

Le Ministre de la Santé a confirmé ce mardi que la rencontre Lyon-Juventus aura lieu comme prévu mercredi soir et que les 3.000 supporters italien seront présents au Groupama Stadium.

Des rumeurs ont circulé ces derniers jours sur un éventuel report du match de Ligue des champions entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus compte tenu de l’épidémie de coronavirus qui s’est répandue en Italie, et notamment dans le Piémont. Et la possibilité d’un match à huis clos a également été évoquée, comme cela sera, par exemple, le cas pour la rencontre d’Europa League entre l’Inter et Luodogorets. Mais le ministre français de la santé a balayé d’un revers de la main toutes ces supputations sur OL-Juventus, et sur les autres événements à venir dans les prochains jours dans notre pays.

Invité de RTL, Olivier Véran n’a pas joué avec les mots. « La venue des 3.000 supporters de la Juventus à Lyon, c’est un sujet de vigilance, mais pas d'inquiétude. Nous nous sommes posé la question de savoir s’il fallait arrêter les événements collectifs, la Fashion Week, les matches de foot, la réponse est non. A ce stade, il n’y a aucun argument scientifique et médical qui nous poussent à annuler des événements collectifs de cette nature (…) Mais je peux vous garantir qu’on suit la situation heure par heure, jour et nuit », a précisé le ministre de la santé à la veille du choc entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus au Groupama Stadium.