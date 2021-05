OL : Juninho prêt à bondir sur Paulo Fonseca ?

Dans : OL.

Dans un communiqué officiel publié ce mardi matin, l’AS Roma a annoncé le départ de Paulo Fonseca à la fin de la saison, remplacé par José Mourinho.

Après deux ans passés à la tête de l’AS Roma, l’entraîneur portugais de 48 ans va quitter la Série A. Et visiblement, il ne devrait pas trop peiner à retrouver du travail. A peine sur le marché, Paulo Fonseca fait l’objet de vives rumeurs en Italie. A en croire les informations obtenues par CalcioMercato.it, l’ancien entraîneur du FC Porto et du Chakhtar Donetsk est notamment sur les tablettes… de l’Olympique Lyonnais. Que les Gones se qualifient ou non pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Rudi Garcia ne devrait pas recevoir de prolongation de contrat, et Juninho travaille activement sur l’identité du futur entraîneur de l’OL.

Les noms de Christophe Galtier ou encore de Roberto de Zerbi et de Lucien Favre sont souvent évoqués. Mais le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais pourrait finalement se laisser convaincre par Paulo Fonseca, entraîneur professionnel depuis 14 ans et qui a accumulé une belle expérience au Portugal puis à l’étranger au fil des saisons. Avec 50 victoires en 94 matchs à l’AS Roma, le natif de Nampula a globalement déçu les tifosis de l’AS Roma, mais sa philosophie de jeu ne laisse pas insensible Juninho. Le directeur sportif de l’OL n’est pas le seul dirigeant de Ligue 1 a avoir coché le nom de Paulo Fonseca puisque le média transalpin relaie également les intérêts de l’OGC Nice… et de Saint-Etienne. La piste azuréenne sera à surveiller de près pour l’OL dans la mesure où les Aiglons cherchent toujours un successeur à Patrick Vieira. Il parait en revanche improbable de voir l’ASSE se séparer de Claude Puel, lequel est parvenu à assurer le maintien sans trop trembler, et qui bénéficie d’un large pouvoir décisionnel au sein du club stéphanois.