OL : Juninho ne sera pas remplacé à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais traverse une zone de turbulences, le départ de Juninho de son poste de directeur sportif incite Jean-Michel Aulas à la réflexion.

L’OL se réveille à la 13e place du classement de Ligue 1 ce lundi, le point pris dimanche à Lille ayant compensé celui perdu cette semaine suite à la sanction de la commission de discipline de la LFP. Même si Lyon a un match en moins, celui à rejouer contre l’OM, ce classement est très loin de répondre aux attentes des dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien est dans une belle galère et sur ce que l’on a vu contre le LOSC, le style Peter Bosz a bien du mal à prendre, l’avenir de Lyon semblant surtout tenir aux performances d’Anthony Lopes. L’annonce de la signature très probable de Sardar Azmoun lors du mercato d’hiver a mis du baume au cœur des supporters de l’OL, mais c’est clairement la seule bonne nouvelle récente. Car le départ confirmé de Juninho dans deux semaines continue à créer des vagues, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot étant attendus sur le nom de celui qui remplacera le directeur sportif brésilien.

Une cellule recrutement musclé, mais plus de directeur sportif ?

Cependant, le président de l’Olympique Lyonnais et son « directeur général du football » pourraient étonner tout le monde, une fois de plus. Le Progrès affirme en effet que si aucune rumeur ne circule concernant le possible remplaçant de Juninho, c’est qu’en fait l’OL devrait décider de ne pas nommer un nouveau directeur sportif à la place de la légende brésilienne. Citant des sources proches de Lyon, Christian Lanier explique que Vincent Pontos et Jean-Michel Aulas préfèrent zapper le rôle de directeur sportif afin de se focaliser sur la cellule recrutement du club. Visiblement, du côté du duo aux commandes de l’Olympique Lyonnais, on ne serait pas totalement satisfait des résultats des derniers marchés des transferts, et l’idée de muscler cette structure est clairement dans l’air.