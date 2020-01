OL : Juninho n'est plus le patron du mercato, il balance

Dans : OL.

Patron de la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais, Florian Maurice semble avoir repris totalement la main au mercato. Et Juninho n'aurait plus réellement qu'un rôle secondaire.

L’Olympique Lyonnais n’a pas encore recruté le moindre joueur lors de ce mercato d’hiver alors que Rudi Garcia a encore répété samedi soir qu’il attendait plusieurs renforts durant ce mois de janvier. Mais si Jean-Michel Aulas a dit et répété qu’il comptait sur Juninho et Florian Maurice pour dénicher les joueurs qu’il fallait à l’OL, Nabil Djellit a lui une autre version. Selon le journaliste, le directeur sportif brésilien n’est là que pour calmer les supporters et il n’a pas réellement de rôle à jouer concernant le mercato de Lyon.

Et Nabil Djellit de balancer ses vérités sur la manière dont fonctionne la cellule mercato de l’Olympique Lyonnais. « Les pistes ne sont pas signées Juninho. Il ne les connait même pas. C'est Florian Maurice qui a repris du poil de la bête. Juninho a peut-être validé en faisant semblant de regarder quelques images. Il a peut-être proposé une piste aussi à La Gantoise. Mais je vous dis à 100% que pour Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere, cela vient de Florian Maurice. Juninho n'est pas en position de la ramener. Il n'a pas fait le boulot. Il a perdu des prérogatives et son champ d'action. On lui demandera de faire autre chose. Il a été recruté pour calmer les gens. C'est un novice », a fait remarquer le journaliste, qui risque évidemment de se faire secouer par Jean-Michel Aulas.