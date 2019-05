OL : Juninho donne la tendance du mercato de Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Officiellement nommé directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho était en conférence de presse ce mardi aux côtés de Jean-Michel Aulas et de Sylvinho. L’occasion pour l’ancien capitaine de l’OL de commenter pour la première fois le mercato, qui va s’ouvrir dans les prochains jours. Pour le nouveau patron du sportif à Lyon, il n’y aura pas plus de trois départs majeurs. C’est tout du moins ce que le président Jean-Michel Aulas a promis aux deux Brésiliens de l’OL, si l’on en croit un Juninho déjà motivé à l’idée de travailler sur le mercato.

3 départs, des renforts en défense et au milieu ?

« Le président nous a permis qu'il n'y aura pas plus de trois départs. Fekir n'a plus qu'une année de contrat, c'est un cas spécial. Cette équipe manque d'agressivité, elle aime jouer mais elle ne fait pas mal à l'adversaire. Notre système défensif est faible. On ne travaille pas assez. Il va falloir changer la mentalité de nos attaquants pour qu'ils travaillent plus défensivement. Sylvinho va y travailler. On va garder la base. Notre priorité c'est la défense centrale. On a Tousart devant la défense, mais on a besoin d'un autre profil parce que le système préféré de Sylvinho, c'est le 4-3-3. Tousart est costaud et physique, mais on a besoin d'un joueur qui fasse jouer son équipe et qui soit fin techniquement. On travaille sur ces deux postes-là. Après, on verra s'il y a d'autres départs » a confié Juninho, qui annonce clairement la couleur en dévoilant les priorités de l’OL au mercato.