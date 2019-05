OL : Juninho dit non à ce big transfert au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais devrait enregistrer les départs de trois joueurs majeurs, au maximum. En effet, c’est le directeur sportif Juninho qui a confirmé mardi en conférence de la presse la promesse de Jean-Michel Aulas, lequel lui a donc d’ores et déjà offert quelques garanties avant le mercato. Ces derniers jours, ce sont surtout Tanguy Ndombele, Ferland Mendy et Nabil Fekir qui animent la rubrique mercato dans le rayon des départs. Mais un autre homme est courtisé : Houssem Aouar. Dragué par Manchester City, l’international espoirs français n’est pas insensible à l’intérêt de Pep Guardiola.

Néanmoins, Juninho a été très clair à ce sujet. Pour le directeur sportif brésilien, un départ d’Aouar au mercato est tout simplement inenvisageable. « Aouar est techniquement un joueur incroyable. J'espère qu'on ne va pas recevoir de grosses propositions par rapport à lui. On a une base technique, j'ai demandé à Sylvinho de ne pas perdre ça » a d’ores et déjà prévenu le nouveau patron du sportif à l'OL, et qui a également vanté les qualités de quatre autres joueurs dans le secteur offensif. « Il y a des joueurs qui étaient un peu irréguliers, mais en qui je crois beaucoup, comme (Bertrand) Traoré. Il est énorme techniquement. Maxwel Cornet est aussi un joueur très intéressant. Moussa Dembélé et (Martin) Terrier sont de très belles surprises ». Autant de joueurs que Juninho souhaitera donc conserver au mercato.