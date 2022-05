OL : Juninho de retour par la petite porte

Ce mardi, l'Equipe a publié un article pour expliquer que la mise à l'écart de Marcelo à l'OL était due à des flatulences et des rires après le match contre Angers. Muet depuis son départ du club, Juninho a décidé de réagir à ses révélations.

Marcelo, ça gaze ? C'est la question que l'on peut se poser à la lecture de l'Equipe ce mardi. Le quotidien sportif français révélait dans un long papier les coulisses de la saison ratée de l'OL. Il était notamment question de l'une des principales polémiques de cette saison 2021-2022 si difficile. En août dernier, après la deuxième journée de Ligue 1 et une claque subie à Angers 3-0, Marcelo était mis à l'écart du groupe pour un comportement inapproprié dans le vestiaire après le match. A l'époque, beaucoup pensaient à des mots ou des gestes violents de la part du défenseur central brésilien.

Thanks to @lequipe, after a long time, I have to come back to @Twitter to deny all the allegations. Journalism nowadays is a joke!