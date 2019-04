OL : Jules Koundé, déjà trop cher pour Lyon au mercato ?

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Bordeaux.

Apparu à 31 reprises en Ligue 1 cette saison, Jules Koundé est un titulaire indiscutable chez les Girondins de Bordeaux, à seulement 20 ans. Rapide et plutôt adroit techniquement, le défenseur central français attire logiquement les convoitises à l’approche du mercato. Ainsi mardi, L’Equipe dévoilait que Milan, la Lazio, l’Inter, l’Atlético, le FC Séville… et l’Olympique Lyonnais étaient très intéressés par un potentiel transfert de Jules Koundé lors du prochain mercato estival.

Problème : les Girondins de Bordeaux sont gourmands. Et pour cause, les nouveaux propriétaires du club au scapulaire exigent une somme comprise entre 20 et 25 ME pour lâcher leur pépite défensive. Sans doute trop pour l’OL selon Le Progrès. « Même si l'Olympique Lyonnais va sans doute chercher à se renforcer en défense centrale, la valeur marchande de Jules Koundé, sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2023, apparaît bien trop élevée » explique ainsi le quotidien régional dans ses colonnes. Autant dire qu’à moins d’une grosse prise de risque décidée par Jean-Michel Aulas, le natif de Paris ne devrait pas poursuivre sa carrière dans le Rhône…