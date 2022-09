OL : John Textor, ses millions vont faire des heureux

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans les semaines à venir, John Textor va officiellement devenir le propriétaire de l’Olympique Lyonnais.

L’annonce du rachat de l’OL par John Textor est légèrement retardée mais à priori, les supporters lyonnais n’ont aucune raison de s’inquiéter. L’homme d’affaires américain va bien devenir dans les semaines à venir le nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais. Un rachat qui va permettre au club rhodanien de disposer de nouvelles ressources financières, une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas même si le président historique du club ne sera plus le grand patron. La venue de John Textor à l’OL peut également représenter une bonne nouvelle pour l’ASVEL, dont le groupe OL est actionnaire. Interrogé par le journal L’Equipe, le président de l’équipe de basket Gaëtan Muller a évoqué le rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor. Un rachat qui peut être positif à l’ASVEL selon le président du club de basket.

L'ASVEL se réjoui de l'arrivée de John Textor à l'OL

« La LDLC Arena va nous permettre de passer de 5 600 places (capacité de l'Astroballe) à 12 000 et d'entrer dans une autre dimension. On peut attendre entre 2 et 5 M€ de budget supplémentaire. Mais, en parallèle, on discute aussi avec la ville de Villeurbanne car on souhaite rester à l'Astroballe pour la partie Championnat et quelques matches d'Euroligue. John Textor ? C'est encore trop tôt pour en parler. Il y a encore des sujets entre l'OL et John Textor pour qu'il devienne officiellement propriétaire. On l'a croisé avec Tony Parker lors de Lyon-PSG (0-1, le 18 septembre), il n'est pas insensible au basket (sourire). On ne doute pas que cela puisse être intéressant pour lui mais on ne tire pas de plans sur la comète » a lancé le président de l’ASVEL, convaincu que le rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor peut représenter une bonne nouvelle à long terme. Même si à court terme, l’ASVEL ne sera certainement pas la priorité du nouveau boss américain des Gones.