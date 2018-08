OL : JM Aulas est très confiant dans le dossier Yerry Mina !

Dans : OL, Mercato, Premier League, Liga.

Si la presse anglaise affirme ce lundi que la signature de Yerry Mina à Everton n'est plus qu'une question d'heures, Jean-Michel Aulas est très loin d'avoir cet avis. Réagissant à notre article sur ce sujet, le président de l'Olympique Lyonnais a fait savoir qu'il était toujours confiant sur la signature possible du défenseur international colombien du FC Barcelone, lequel aurait donné un net avantage à la proposition lyonnaise.

Via Twitter, le patron de l'OL a affiché son optimisme dans ce dossier. « Yerry est toujours très intéressé par l’OL. Nous souhaitons tous qu'il soit lyonnais aussi pour jouer la Champion's League au Groupama Stadium », a prévenu Jean-Michel Aulas, qui sait qu'Everton n'a plus que trois jours pour finaliser la venue de Yerry Mina, sinon le club anglais devra s'avouer vaincu, le mercato se terminant jeudi à minuit en Premier League. Le money time s'annonce passionnant un peu partout en Europe et notamment à l'OL, directement concerné par le marché de Premier League dans cette quête d'un défenseur.