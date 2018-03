OL : JM Aulas dénonce le coupable, c'est Le Progrès et pas Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n'en démord pas, Le Progrès marque contre son camp lorsqu'il critique l'Olympique Lyonnais, le patron de l'OL étant visiblement très remonté contre le quotidien régional ces derniers temps. Après le nul concédé dimanche à Montpellier, qui confirme le gros passage à vide de Lyon, et ce n'est pas la faute du Progrès, Jean-Michel Aulas est remonté au créneau et s'en est pris encore une fois au journal de la capitale des Gaules.

« Pourquoi être toujours négatif quand il s'agit de l'OL : l'OL obtient un très bon match nul á l'extérieur contre le 5ème du championnat ! Arrêtez de nous tirer dans le dos ! (...) En fait quand le Progrès nous assassine pour un match nul dominateur à Montpellier il doit avoir du mal à qualifier le nul au Vélodrome de l'OM : à l'arrivée pas une mauvaise opération pour l'OL (...) comment le Progrès peut il continuer son entreprise de démolissage anti OL Et faire des appels à la menace : Pas très dignes , pas respectueux et complice de menaces ? Que dire de Asse , Lille , Bordeaux , TOULOUSE , marseille , Nantes etc », s’est déchaîné ce lundi le président de l’Olympique Lyonnais, lequel a une vision étonnante des rapports entre la presse et les clubs de football. En attendant, l'OL se réveille ce matin quatrième de Ligue 1 à cinq points de l'OM et à neuf points de Monaco. Et ce n'est pas la faute du Progrès.