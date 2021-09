OL : Jérôme Boateng traumatisé par Lionel Messi ? Bonne réponse !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis un célèbre match de Ligue des champions entre Barcelone et le Bayern Munich en 2015, pendant lequel il s'était fait « casser les reins » par Lionel Messi, Jérôme Boateng est souvent associé à celui qu'il va croiser lors des matchs entre Lyon et le PSG.

Le 6 mai 2015, à l’occasion du match aller de la demi-finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, une action de jeu avait provoqué un buzz énorme. Sur une action dans la surface allemande, et pris de vitesse par un crochet de Lionel Messi, Jérôme Boateng s’était littéralement écroulé, laissant la Pulga marquer. Depuis, cette séquence tourne en boucle lorsqu’il s’agit d’évoquer la carrière du sextuple Ballon d’Or, et bien évidemment le nouveau défenseur de l’Olympique Lyonnais n’a pas échappé à une question sur ce sujet. Car le 19 septembre prochain, Jérôme Boateng et Lionel Messi pourraient se retrouver face à face à l’occasion du déplacement de l’OL au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Du moins si l'ancien munichois sera parfaitement intégré dans le groupe de Peter Bosz à cette date, lui qui n'a plus joué depuis trois mois.

Jerome Boateng assinou pelo Lyon.



Dia 19 de setembro há PSG - Lyon e pode haver reencontro com Messi ☠️pic.twitter.com/IQ5Ftl1GTF — B24 (@B24PT) September 1, 2021

Titillé par un journaliste sur ce sujet, Jérôme Boateng n’est pas du tout apparu comme traumatisé par cette perspective de croiser de nouveau la route de Leo Messi. « Messi ? J'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences contre lui. C'est normal. Et franchement, je me demande qui peut dire qu’il n'a eu que des bonnes expériences lorsqu’il a joué Lionel Messi », a fait remarquer, avec malice, le défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui avoue que forcément la signature de la star argentine au PSG a donné un attrait supplémentaire à la Ligue 1. L'international allemand a eu également l'élégance de ne pas faire remarquer que très récemment c'est le Bayern Munich qui avait humilié le Barça de Lionel Messi lors d'un 8-2 en Ligue des champions qui avait contribué à ce que le joueur argentin réclame son départ de Barcelone l'an dernier.