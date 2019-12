OL : Aulas sort la poker face pour gratter des millions

Dans : OL.

Lundi soir, une information très surprenante faisait surface au sujet du mercato lyonnais, avec une offre ferme du Herta Berlin à hauteur de 20 ME pour Lucas Tousart.

RMC précisait clairement qu’en interne, il n’y avait pas eu débat au moment de refuser cette belle proposition allemande. En effet, la radio indiquait que l’Olympique Lyonnais n’avait aucunement l’intention de s’affaiblir à un poste où Jean Lucas et Thiago Mendes peinent à s’adapter, et où un renfort est désiré, même sans la vente de Lucas Tousart. Néanmoins, le son de cloche est légèrement différent du côté du journaliste Manu Lonjon.

Et pour cause, le spécialiste du mercato pour Eurosport indique que l’OL est conscient que le Herta Berlin a de gros moyens pour ce mercato hivernal… et souhaite en profiter. « L’offre du Hertha Berlin pour Lucas Tousart n’est pas un pari. Priorité de Klinsmann. Contact établi il y a plusieurs semaines. Berlin a de gros moyens, L’OL le sait et a refusé en connaissance. Une nouvelle offre, à la hausse, devrait suivre dans les prochains jours » a indiqué le journaliste sur son compte Twitter. Autrement dit, l’Olympique Lyonnais jouerait actuellement la carte du bluff afin de récupérer une somme d’argent plus importante pour Lucas Tousart. Cela étant, une vente de l’ancien international espoirs français compliquerait encore plus le mercato lyonnais, avec la nécessité de recruter un joueur supplémentaire pour combler cet éventuel départ inattendu. Plus que jamais, le mercato hivernal de l’OL promet d’être tumultueux et agité.