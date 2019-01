OL : Ils ne quitteront pas l'institution cet hiver, Aulas en fait son affaire

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Déjà très courtisé l’été dernier, Maxwel Cornet pourrait quitter l’OL dans les prochains jours. Dans le viseur de Wolfsburg et du FC Séville, l’international ivoirien de 22 ans ne sera pas retenu en cas d’offre supérieure à 20 ME. En revanche, plusieurs joueurs sont tout simplement intransférables aux yeux de Jean-Michel Aulas cet hiver. C’est notamment le cas de Tanguy Ndombele, courtisé par Manchester City et dont la valeur a atteint 80 ME selon le président lyonnais. Courtisé par Liverpool, Arsenal ou encore Chelsea, Houssem Aouar ne devrait pas non plus faire ses valises en janvier.

« Tous les échos internes indiquent en revanche que l’OL sera inflexible sur les jeunes cadres de son groupe à fort potentiel, alors que le club va jouer en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Barcelone. Le milieu Tanguy Ndombele, qui dispose d’une cote folle sur le marché anglais notamment, ne devrait pas partir avant l’été. A ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le club de Jean-Michel Aulas devrait ouvrir la porte et espère tirer plus de 80 millions d’euros du transfert. Même inflexibilité pour Houssem Aouar » peut-on ainsi lire dans les colonnes du Parisien, qui évoque également le cas de Ferland Mendy. Courtisé par le Barça, le néo-international français ne bougera pas non plus au mercato. A moins d’une offre mirobolante…