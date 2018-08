OL : Il y a urgence, Dugarry réclame des recrues à l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Mercredi soir, le Benfica Lisbonne a surpris tout le monde en annonçant la prolongation du contrat de Ruben Dias.

Le défenseur portugais de 21 ans ne rejoindra donc pas l’OL, qui cherche un deuxième défenseur central après s’être déjà attaché les services de Jason Denayer. Sur RMC, Christophe Dugarry est également persuadé que le club rhodanien doit encore recruter en défense. Mais selon l’ancien attaquant du Milan AC, Lyon doit également se renforcer au poste de milieu défensif, où Lucas Tousart est bien seul. Deux recrues d’ici le 31 août, c’est le minimum selon l’animateur de Team Duga.

« Logiquement, l’OL devrait faire mieux que l’an passé, car on attend que les jeunes progressent, que Fekir ou Aouar brillent encore... Mais selon moi, ils ne se sont pas encore assez renforcés au mercato. Il leur faut encore un défenseur central en plus de Denayer et une sentinelle en plus car Tousart c’est insuffisant. Il y a de la concurrence, ils auront des objectifs élevés avec la Ligue des Champions donc il faut des renforts » a-t-il lancé, pas totalement convaincu que l’OL parviendra à faire mieux que la saison dernière en championnat. A moins que la fin du mercato offre de nouvelles perspectives à Lyon grâce à deux grosses recrues…