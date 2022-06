OL : Il joue ou il part, Boateng tape fort !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Gros nom du mercato estival 2021 à l'OL, Jérôme Boateng a surtout été la grosse déception de la saison ensuite. Le défenseur allemand, sur le départ selon la presse, est revanchard et prêt à revenir au meilleur niveau la saison prochaine.

Champion du monde 2014 avec l'Allemagne, double vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, Jérôme Boateng possède un palmarès impressionnant et fait rêver beaucoup de monde. Toutefois, à l'OL, on est loin d'avoir vu en action l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. En effet, Jérôme Boateng est apparu à court de forme, dépassé en vitesse et même coupable d'erreurs grossières lors de sa première saison rhodanienne. Pire, l'Allemand a fini cet exercice sur le banc des remplaçants, supplanté par Castello Lukeba et le milieu de formation Thiago Mendes. En plus, il s'est brouillé avec son entraîneur Peter Bosz et avec le capitaine Léo Dubois.

Les pistes en Turquie démenties

Dans ces conditions, difficile de l'imaginer poursuivre l'aventure à Lyon. Surtout qu'il a un très gros salaire, handicapant pour un OL non-européen la saison prochaine. Les rumeurs le placent déjà en tête de liste des joueurs priés de quitter l'effectif lyonnais l'été prochain. On évoque notamment un intérêt venant de Turquie pour lui. Le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg s'est entretenu avec l'agent de Boateng, Tolga Dirican. Pour lui, son client souhaite avant tout retrouver un niveau plus adéquat que la saison dernière et balaye les bruits de contacts avec la Turquie.

(1/3) News @JeromeBoateng: His agent Tolga Dirican told us about the current rumors: „Jérôme has contract in Lyon and I have not talked with any club from Turkiye. His ambition for himself and for the next season is very high (…)“ @SkySportDE #TransferUpdate 🟨 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2022

« Jérôme a un contrat à Lyon et je n'ai parlé avec aucun club de Turquie. Son ambition pour lui-même et pour la prochaine saison est très élevée. Il veut jouer pour des titres, comme il se doit pour un champion du monde et double vainqueur de la Ligue des champions. La saison dernière il n'avait pas eu de préparation car il a rejoint Lyon très tard. […] Nous ne voulons certainement pas répéter cela cette année. Jérôme travaille déjà de manière concentrée pour préparer la nouvelle saison », a indiqué l'agent, des propos rapportés dans un tweet par le journaliste Florian Plettenberg. Cependant, le journaliste termine par une phrase laconique et nette sur l'avenir de Boateng. « Néanmoins, il est intéressé par l'idée de quitter Lyon cet été. Il veut jouer régulièrement », écrit-il. C'est donc un Boateng flambant neuf qui attend l'OL mais plus probablement un autre club. Si cela peut faciliter sa vente, les Lyonnais et leurs finances ne s'en plaindront pas.